В Азербайджане застрелился военнослужащий-сверхсрочник

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В Военную прокуратуру Агдама поступила информация о том, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, младший сержант Аббасов Асим Хамаил оглу покончил с собой, застрелившись из огнестрельного оружия.

Как сообщили в Военной прокуратуре, на основании поступившей информации сотрудниками Агдамской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, выполнены другие действия.

По факту в Военной прокуратуре Агдама возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

Расследование продолжается.