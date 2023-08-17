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Вардан Саргсян продолжает выть о «блокировке» Лачинской дороги

Вардан Саргсян продолжает выть о «блокировке» Лачинской дороги

Из Армении продолжают раздаваться вопли о т.н. «блокировке» Лачинской дороги Азербайджаном.

В очередной раз голос подал спецпредставитель Армении по управлению т.н. «гумкризисом» в Карабахе (имеется в виду Карабахский регион Азербайджана – прим.ред.) Вардан Саргсян.

«Несмотря на вчерашнее заседание Совбеза ООН, прогресса нет, фуры ждут проезда», – глубокомысленно заявил сей деятель, позабыв, что армянская сторона с упрямством, достойным лучшего применения, отказывается от предложения Азербайджана воспользоваться для транспортировки грузов дорогой Агдам -Ханкенди.

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