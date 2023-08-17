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«Карабах» победил ХИК и сыграет с «Олимпией» (видео)

"Карабах" победил ХИК и сыграет с "Олимпией" (видео)

Азербайджанский «Карабах» провел ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против финского клуба ХИК.

Игра прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 2:1 в пользу азербайджанского клуба.

Голы у «Карабаха» забили Торал Байрамов (с пенальти) и Яссин Бензия. У хозяев поля отличился Сантери Хостика.

В первом матче наш клуб одержал победу со счетом 2:1. По итогам двухматчевого противостояния в следующую стадию турнира прошел «Карабах». Его ожидают матчи с «Олимпией» (Словения).

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