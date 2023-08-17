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В Праге проведена акция, разоблачающая военные и экологические преступления Армении

В Праге проведена акция, разоблачающая военные и экологические преступления Армении

В столице Чешской Республики Праге была проведена акция в знак протеста против попытки Армении превратить международное сообщество в инструмент политической, военной и информационно-ориентированной манипуляционной кампании, сообщает АПА.

Информационную акцию, проведенную в центре города – на улице Железна, 24, где расположены офисы ООН, ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций, организовал активист азербайджанской общины Фарид Амиралиев.

В ходе акции были развернуты плакаты с надписями «Армения, прекрати атаки!», «Армения, подпиши мирное соглашение!», «Армения, прекрати минировать наши земли!», «Армения выбирает войну, а не мир», «Армянские мины убивают мирных жителей», « Армянские мины = военные преступления!», «На землях Азербайджана не должно быть армянских солдат!» и с другими надписями.

Жителям столицы Чехии, проявившим интерес к акции, на которой прозвучали азербайджанские мугамы, были розданы брошюры о военных и экологических преступлениях, совершенных Арменией против нашей страны.

Один из жителей армянского происхождения, который не смог «переварить» развевание азербайджанского флага, звучание азербайджанской музыки, демонстрацию плакатов, разоблачающих военные и экологические преступления Армении, и распространение брошюр, обратился в чешскую полицию с требованием прекратить акцию. Однако сотрудник полиции отклонил требование, сославшись на то, что акция проводится в соответствии с местным законодательством.

Отметим, в брошюрах содержится информация о том, что в результате недопустимых действий Армении мины, установленные на территории Азербайджана, угрожают жизни людей, число жертв в результате взрывов мин в Азербайджане с войны 2020 года до настоящего времени достигло 303 человек, отказ официального Еревана выдать минные карты нарушает права человека, армянские СМИ распространяют доказательства жестокого обращения с азербайджанцами в нарушение III Женевской конвенции, несколько азербайджанских солдат подверглись физическим пыткам и унижениям при захвате в заложники, в Карабахском регионе Азербайджана было уничтожено более 60 тысяч гектаров лесных угодий, загрязнены реки Азербайджана.

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