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Хзмалян заявил, что Армения «выкинет» Россию из региона (видео)

Хзмалян заявил, что Армения «выкинет» Россию из региона (видео)

Ближайший соратник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, руководитель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян заявил, что Армения «выкинет» Россию из региона.

Как сообщает телеграм-канал Minval—LIVE, об этом он заявил, размышляя о грядущем обсуждении ситуации в регионе в Совете Безопасности ООН.

«Проблема в том, что сделает Россия. Резолюция ООН не решит проблему, но она обозначит будущее развитие событий. Если Россия попытается заблокировать резолюцию ООН, то она вычеркивает себя и свое присутствие в регионе. Если Россия не заблокирует (не сможет, не захочет или побоится), то продолжится развитие событий, по которому Армения выкинет Россию из региона. Так что Россия находится в цугцванге», – отметил Тигран Хзмалян.

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