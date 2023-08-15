На итальянском курорте запретили купаться в буркини

На пляже Lido Pedocin на северо-западе Италии управляющие запретили девушкам в буркини (купальник для мусульман) погружаться в воду в таком виде.
Несмотря на это, многие посетители пляжа встали на сторону девушек и заявили о расизме в отношении них. Перепалка оказалась настолько накаленной, что в дело вмешалась служба безопасности пляжа.
В конечном итоге мусульманки не стали купаться и покинули место.
Отметим, что Lido Pedocin является единственным раздельным пляжем в Европе, где нет смешения полов.