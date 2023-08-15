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Военным атташе в Азербайджане сообщили о провокациях армян (видео)

Военным атташе в Азербайджане сообщили о провокациях армян (видео)

15 августа в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджане иностранных военных атташе и представителей международных организаций. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана

На брифинге военным представителям зарубежных стран была предоставлена подробная информация о фактах активности незаконных армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении в последние дни на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий контингент.

Отмечалось, что использование Лачинской дороги для незаконных военных перевозок недопустимо.

Предложенная азербайджанской стороной в качестве альтернативы дорога Агдам-Ханкенди еще больше ускорит своевременную доставку необходимых грузов армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе, а также их реинтеграцию в Азербайджан.

Также было отмечено, что азербайджанской стороной были зафиксированы факты подкрепления незаконными вооруженными формированиями боевых позиций в Карабахском экономическом районе в целях подготовки к новым провокациям, а также массового вооружения гражданского населения путем размещения в нескольких населённых пунктах боевой техники различного назначения, в частности средств противовоздушной и радиоэлектронной борьбы.

Отмечалось, что подобные провокационные действия, сопровождающиеся сосредоточением боевой техники и артиллерийских установок в направлении условной границы Армении с Азербайджаном, приводят к росту напряженности в регионе.

Была особо отмечена недопустимость подобных действия противника, пытающегося использовать миссию Евросоюза в Армении в качестве инструмента для маскировки своих противозаконных действий, направленных на формирование ложного мнения в международном сообществе.

В завершение были продемонстрированы видеоматериалы, связанные с упомянутыми фактами, и даны ответы на интересующие представителей вопросы.



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