Евромиссия пошла на поводу Еревана и подставила Евросоюз

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Ситуация с миссией Евросоюза в Армении окончательно съехала на уровень «это было бы смешно, если бы не было так грустно». Напомним предысторию.

15 августа армянские источники распространили сенсационное сообщение: такие-сякие азербайджанцы обстреляли наблюдателей из миссии Евросоюза в Армении! Почему об этом сообщили армянские источники, а не сама миссия, разумеется, никто даже не попытался объяснить. Более того, наблюдательная миссия Евросоюза в своем Twitter (Х) первоначально опровергла армянские измышления и заявила, что, по их сведениям, наблюдатели Евросоюза не были мишенью при обстреле. А затем… твит исчез. Его просто удалили – без объяснения причин. После чего уже близкие к Пашиняну ТГ-помойки распространили «эксклюзивное интервью»: некий персонаж со скрытым лицом, но вполне узнаваемыми отличительными знаками миссии евронаблюдателей рассказывает, как азербайджанцы стреляли по европейцам.

Можно, конечно же, с достаточной долей уверенности предположить, что именно произошло. Армянским стратегам очень хочется подставить евронаблюдателей под огонь азербайджанской стороны. Но вот беда: евронаблюдатели сообщают о своих маршрутах патрулирования не только Еревану, но и Баку, а азербайджанцы стрелять по европейцам по заказу Еревана почему-то не торопятся.

На сей раз, судя по всему, европейцев вывели на точку предполагаемой провокации. Где уже разыграли привычную многоходовку: сначала подвергнуть обстрелу азербайджанские позиции, а к тому моменту, когда ВС Азербайджана начнут отвечать, подвести под огонь евронаблюдателей. Обо всех тонкостях информировать членов миссии ЕС, разумеется, не стали. Жандармы и полисмены могли испугаться и отказаться в этом участвовать. А когда после скоординированного визга ереванских инфопомоек европейцы сделали удивлённые глаза и заявили, что по ним никто не стрелял, на евромиссию весьма эффективно надавили и заставили неудобный твит убрать. Но этого Еревану показалось мало. После чего и разыграли еврошапито посредством некого субъекта с евронашивками и замазанной физиономией.

И вот здесь, отбросив дипломатическую вежливость, очень хочется спросить: что это за цирк с конями? Ну не с конями, а с другими непарнокопытными, но всё равно – что за балаган?! Если по европейцам все же стреляли, то почему об этом заявляет армянская сторона, а не сама европейская миссия? Почему евромиссия сначала все опровергает, а потом удаляет опровержение из-за капризов ереванского руководства? Ну а спектакль с этим субъектом с замазанной физиономией вообще находится за гранью понимания. Это на самом деле наблюдатель? Или отличительные знаки евромиссии гуляют по рукам в Армении точно так же, как эмблемы Международного Красного Креста? В курсе ли в евромиссии, что интервью с анонимным субъектом ни в коем случае не может считаться официальным заявлением и вообще иметь хоть какой-то официальный вес? И самое главное, на фоне бури в информационном пространстве эта самая евромиссия не торопится вносить ясность и отвечать на вопрос, что же произошло. И как это понимать? Отставные французские жандармы и немецкие полицейские не в состоянии определить, стреляли по ним или нет? Или… миссия Евросоюза с оттенком НАТО так боится расстроить принимающую сторону и так старается потакать всем капризам Еревана, что уже превратилась в отдел пропаганды МИД Армении?

Да, эта миссия действует на территории Армении. Формально Азербайджан не может потребовать прекращения ее деятельности. Но в Брюсселе должны понимать, как все эти кульбиты влияют и на авторитет Евросоюза как посредника, и на отношения по линии Азербайджан-ЕС. У руководства Евросоюза есть все возможности одёрнуть свою миссию и напомнить ей, что представляют все эти отставные жандармы и полицейские не Армению в Евросоюзе, а Евросоюз в Армении, причем, со всеми вытекающими последствиями. Вопрос в политической воле и понимание цены вопроса. В Баку свои выводы уже сделали. Теперь очередь за Брюсселем.

Нурани, обозреватель