Турецкие журналисты побывали на месте массового захоронения азербайджанцев в Шуше (фото)

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Группа представителей СМИ Турецкой Республики в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур посетила освобожденный от армянской оккупации город Шуша.

Турецкие журналисты посетили территорию Шушинской тюрьмы, где армянские военнослужащие массово хоронили азербайджанцев города во время Первой Карабахской войны, отмечает «Азертадж». Они были осведомлены о том, что в результате раскопок, проведенных 1–15 августа, на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены человеческие останки, принадлежащие, предположительно, 17 лицам. В целом же на сегодняшний день массовые захоронения на освобожденных от оккупации территориях обнаружены в селах Сарыджалы (Агдамский район), Дашалты (Шушинский район), Эдилли (Ходжавендский район), Фаррух (Ходжалинский район), Юхары Сеидахмедли (Физулинский район), в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

Журналисты братской страны провели съемки в месте обнаружения массового захоронения.