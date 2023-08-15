Найдены тела двух из 4 человек, утонувших в Хазарском районе (обновлено)

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21:41 Тела двух из 4 человек, утонувших 15 августа в море близ поселка Шувалан, Хазарский район, Баку (в ближайших водах, примерно в 2 км от спасательного пункта, неконтролируемая территория), были найдены и доставлены водолазами-спасателями МЧС. Об этом говорится в сообщении МЧС.

Поиски продолжаются.

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20:13 На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила предварительная информация о том, что в поселке Шувелян Хазарского района города Баку (неконтролируемая территория, примерно в 2 км от ближайшей водно-спасательной станции) утонули в море 4 человека.

Согласно информации ведомства, к поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасанию на водах МЧС.