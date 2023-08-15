Wolt Azerbaijan продолжает работу

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Служба доставки Wolt Azerbaijan опровергла распространенную ранее в СМИ информацию о приостановке своей деятельности.

Wolt Azerbaijan не останавливала работу, и она продолжается в штатном режиме, заявил оператор службы.

В приложении службы доставки также никаких изменений и соответствующих уведомлений не появилось, уточняет «Спутник».

Ранее сообщалось, что Агентство продовольственной безопасности Азербайджана приняло решение о приостановке деятельности Wolt Azerbaijan. В сообщении агентства отмечалось, что в ходе плановой проверки, осуществленной на принадлежащем Wolt Azerbaijan предприятии по доставке пищевых продуктов, были выявлены нарушения ряда технических нормативно-правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.

«Установлено, что деятельность предприятия не соответствует требованиям закона АР ”О безопасности пищевых продуктов”, они перевозятся с нарушением температурного режима и правил товарного соседства. На транспортных средствах не проводятся дезинфекционные работы, лица, осуществляющие их доставку, не проходят медицинское освидетельствование. В связи с выявленными недостатками принято решение о приостановлении деятельности по доставке продуктов питания вышеуказанным предприятием, а также о применении ограничительных мер в отношении лиц, не прошедших первичное и периодическое медицинское освидетельствование», – говорилось в сообщении ведомства.

Более подробной информации оператор СМИ не предоставил, посоветовав направить официальное обращение посредством электронной почты.