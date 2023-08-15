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«Шпионаж в пользу РФ»: в Британии подозревают трех болгар

"Шпионаж в пользу РФ": в Британии подозревают трех болгар

Три гражданина Болгарии, проживавших в Великобритании – Орлин Русев, Бизер Джамбазов и Катрин Иванова – находятся под стражей в рамках расследования по делу о возможном шпионаже в пользу России. Им предъявлены обвинения в хранении удостоверяющих личность документов, с «неправомерным умыслом», причем предполагается, что обвиняемые знали, что документы поддельные. Об этом во вторник, 15 августа, сообщила медиакомпания BBC.

Среди изъятых следствием бумаг – паспорта, удостоверения личности и другие документы Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии. Задержания произведены в феврале в соответствии с законом Великобритании о гостайне, в операции участвовали сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции, отвечающего за борьбу со шпионажем на национальном уровне.

Все трое много лет провели в Великобритании, сменили несколько мест работы и проживания.

Так, Русев  переехал в Великобританию в 2009 году. Джамбазов и Иванова в свою очередь прожили в стране около 10 лет, их бывшие соседи в Хэрроу считали, что они – семейная пара. Ранее, в феврале, уроженца Шотландии и подданного Великобритании Дэвида Баллантайна Смита, который с 15 июня 2016 года работал охранником в британском посольстве в Берлине с доступом к закрытой информации и собирал секретные материалы для последующей передачи российской стороне, приговорили к 13 годам и двум месяцам тюрьмы.

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