Община Западного Азербайджана заявляет, что миссия ЕС стала рупором Армении

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14 августа 2023 года миссия Европейского союза (ЕС) в Армении в качестве реакции на заявление Министерства иностранных дел Азербайджана о концентрации ВС и военной техники Армении на условной границе сделала поспешное заявление.

Об этом говорится в сообщении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что те, кто в течение 30 лет закрывал глаза на оккупацию азербайджанских территорий, изгнание сотен тысяч азербайджанцев с родных мест, выстроились в очередь, чтобы помочь Армении, которая сейчас живет реваншистскими идеями, и именно миссия ЕС стала рупором Армении.