В Баку известный блогер совершил ДТП со смертельным исходом (видео)

1078 Просмотров

В Наримановском районе Баку на проспекте Гейдара Алиева произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Известный азербайджанский блогер Ниджат Шакирли (Nikosayağı) на своем автомобиле Porshe столкнулся с грузовиком.

Около 01:08 в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступило сообщение об этом дорожно-транспортном происшествии.

Пострадавший в результате инцидента Шакирли Ниджат (29 лет) с диагнозом ампутация локтя правой верхней конечности, Рустамов Фахри (23 года) с диагнозом колото-резаная рана правой руки были эвакуированы в подведомственные медицинские учреждения TƏBIB. Еще один пассажир скончался.



