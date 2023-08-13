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Уилл Смит не хотел сниматься в «Людях в чёрном»

Уилл Смит не хотел сниматься в «Людях в чёрном»

Американский актёр Уилл Смит изначально отказывался от роли в фильме «Люди в чёрном», но передумал благодаря кинорежиссёру Стивену Спилбергу. Об этом он сам рассказал в интервью для шоу Hart to Heart.

Смит объяснил, что перед тем, как получить предложение сняться в картине, он завершил работу над фильмом «День независимости» под режиссурой Роланда Эммериха. В дальнейшем он не хотел участвовать в проектах, связанных с инопланетянами, однако режиссёру Стивену Спилбергу удалось его переубедить.

Дело в том, что Спилберг хотел на роль именно Смита и поэтому послал за ним вертолёт, доставивший актёра из Нью-Йорка в резиденцию режиссёра. Там будущую звезду «Людей в чёрном» угостили холодным газированным лимонадом и долго рассказывали о проекте. В результате Смит осознал, что не может отказаться от роли агента Джея в фильме, который впоследствии стал культовым.

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