«В том числе оборудование для разминирования». Зеленский анонсировал новую партию гумпомощи от Азербайджана |
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«В том числе оборудование для разминирования». Зеленский анонсировал новую партию гумпомощи от Азербайджана

"В том числе оборудование для разминирования". Зеленский анонсировал новую партию гумпомощи от Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Украина получит пакет гуманитарной помощи от Азербайджана. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

«Есть готовность Азербайджана предоставить новый пакет гуманитарной поддержки, в том числе и оборудование для разминирования. Это тоже одно из ключевых направлений нашей работы с партнерами – разминирование», – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, сейчас 174 тыс. квадратных км территории Украины потенциально опасны из-за мин и боеприпасов.

«Украина нуждается и в технике от партнеров, и очень важно – создание производственной базы в Украине, чтобы мы могли очистить нашу землю от российских мин. И эту задачу нужно выполнить не за десятилетия, а за годы. Каждый день наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов. И чем больше у нас будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее мы сможем возвращать безопасность. Спасибо каждой стране, которая нам помогает!», – заявил Владимир Зеленский.

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