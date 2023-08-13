«В том числе оборудование для разминирования». Зеленский анонсировал новую партию гумпомощи от Азербайджана

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Украина получит пакет гуманитарной помощи от Азербайджана. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

«Есть готовность Азербайджана предоставить новый пакет гуманитарной поддержки, в том числе и оборудование для разминирования. Это тоже одно из ключевых направлений нашей работы с партнерами – разминирование», – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, сейчас 174 тыс. квадратных км территории Украины потенциально опасны из-за мин и боеприпасов.

«Украина нуждается и в технике от партнеров, и очень важно – создание производственной базы в Украине, чтобы мы могли очистить нашу землю от российских мин. И эту задачу нужно выполнить не за десятилетия, а за годы. Каждый день наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов. И чем больше у нас будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее мы сможем возвращать безопасность. Спасибо каждой стране, которая нам помогает!», – заявил Владимир Зеленский.