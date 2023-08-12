Армянские игры в СБ ООН – что должны знать партнеры Баку?

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В Армении, судя по всему, все же поняли, что Совет Безопасности ООН – это серьезная организация. Во всяком случае, официальный Ереван запросил экстренное заседание Совбеза ООН по поводу «гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе».

Оставим в стороне, вспомнят ли в кабинетах и коридорах небоскрёба на набережной Ист-Ривер, как Армения в течение более чем четверти века игнорировала четыре резолюции того же Совбеза ООН по Карабаху. Вряд ли имеет смысл в который уже раз напоминать и о том, что никакой «гуманитарной катастрофы» в Карабахе нет, и что охрана своих границ — суверенное право любой страны. Наконец, есть такая реальность, как предложение Азербайджана использовать дорогу Агдам – Ханкенди. И если эта дорога не устраивает ханкендинских сепаратистов – это уже их решение и их ответственность за последствия. В том числе, и гуманитарные.

Но здесь есть ещё одна сторона вопроса. А именно – позиция стран, входящих в СБ ООН. Прежде всего, его постоянных членов с правом вето. А в особенности – тех, кто берет на себя роль посредников в поствоенном урегулировании ситуации между Баку и Ереваном. И где, как показывают последние события, похоже, не очень хорошо помнят, что, во-первых, первые требования к посредникам – нейтральность и объективность. А во-вторых, и «в-главных», поведение в таком чувствительном вопросе, как уважение границ, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, самым непосредственным образом повлияет на двусторонние отношения.

А теперь по пунктам.

Если в Совете Безопасности ООН каким–либо образом будет дан ход антиазербайджанскому документу, в Баку сделают выводы и предпримут ответные шаги. В таком случае вашингтонский переговорный трек, на который американская дипломатия возлагала серьезные надежды, будет попросту похоронен. Как, впрочем, и любая роль Запада в урегулировании ситуации. Тем более будут подорваны позиции США в Азербайджане. Они и так изрядно пострадали в последнее время. Смеем заверить: в Баку внимательно читают неофициальные «госдеповские» тезисы, которые старательно излагает на страницах The Washington Post Дэвид Игнасиус. И то, что он на самом деле Игнатосян, лишь отчасти объясняет ситуацию. Как и его нежная дружба с Рубеном Варданяном. The Washington Post – не то издание, где друзья Рубика Варданяна могут публиковать аж три антиазербайджанские статьи за неделю просто потому, что им так захотелось. И если теперь США еще и дадут ход армянскому заказу в Совете Безопасности ООН – можно не сомневаться, что выводы в Баку будут сделаны. И вряд ли они понравятся Вашингтону. Возможно, это прозвучит резко, но партнёр, готовый в любую секунду предать и ударить в спину, не может считаться таким уж ценным и надёжным. А США, будем откровенны, за последние годы слишком часто сдавали и сдают своих партнёров. Очень многое по этому поводу могут рассказать в Пакистане. Свои счёты к США и у Саудовской Аравии. И самое главное, и азербайджанская, и мировая общественность могли видеть, какую игру ведёт сегодня Вашингтон в отношении Турции. Это и непонятные заигрывания с курдскими группировками в Сирии и Ираке, и то, что в США по-прежнему находится Гюлен, вдохновитель и организатор попытки переворота в Турции в 2016 году, и странные игры вокруг предоставления Анкаре самолётов F-16, и вывод Турции из программы F-35. Официально причиной такого решения была покупка Турции у России ЗРК С-300. Но в США почему-то «забыли», как отказались поставить Турции свои системы Patriot.

Сегодня со странностями американской политики сталкивается уже Украина. Которую пока неофициально, но все более настойчиво призывают начать переговоры и заключить мир – то есть, назовём вещи своими именами, поделиться территориями с Россией. Именно об этом накануне заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, по словам которого, «Украину ждет тяжелая осень», потому что «усиливаются голоса в разных странах мира о том, что [сохраняются] проблемы, что нужны переговоры». Как отметил Кулеба, «это не от чиновников звучит, но эти голоса становятся все громче».

И точно также следует иметь в виду, что если в подобных играх примет участие и Россия, устроив в Совбезе ООН этакий сговор с Западом против интересов Азербайджана, то же самое будет касаться и посреднической роли Москвы, тем более, что вопросов к Российской Федерации у Азербайджана предостаточно. Это и странное поведение росмиротворцев в Карабахе, и недавние заявления МИДа России, вызвавшие понятное недоумение в Баку, и многое другое. В дипломатии не на всё реагируют, но ничего не забывают.

И то, как себя поведут представители тех или иных стран в Совете Безопасности ООН, в Баку не забудут. И сделают выводы.

Отдел политики Minval.az