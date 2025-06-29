Законопроект, предложенный администрацией американского лидера Дональда Трампа, предусматривает крупнейшее увеличение госдолга. Это может привести к долговому рабству в США.

Подобное мнение озвучил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«Этот законопроект увеличит потолок госдолга на $5 трлн, это самое большое увеличение в истории, которое направит Америку по кратчайшему пути к долговому рабству», — отметил Маск в X.

По его словам, законопроект «уничтожит миллионы рабочих мест» в США и причинит государству «огромный стратегический ущерб».