Кровавые события, имевшие место в Екатеринбурге 26 июня сего года, взбудоражили не только азербайджанцев по всему миру, но и не оставили равнодушным каждого адекватного человека, для которого гуманность — не просто красивое и модное слово.

Напомним, что в ходе рейда, проведённого российскими силовиками, были убиты два этнических азербайджанца, один из которых являлся гражданином России. Несколько человек получили тяжёлые ранения, десятки были задержаны.

Эти события вызвали шквал возмущения и вновь поставили под сомнение реальные принципы гуманности и законности, на которых, как утверждают российские власти, якобы построено их государство.

То, что один из убитых был гражданином России, снимает с повестки вопрос «легальности» его пребывания на территории страны. То есть это не была операция против нелегальных мигрантов, хотя и в этом случае беспрецедентный акт насилия и животной жестокости никак не может быть оправдан. Налицо акция устрашения, имеющая ярко выраженный национальный оттенок.

Исповедуемый в качестве государственной политики официальной Москвой пресловутый великорусский шовинизм в локальном масштабе дал о себе знать в Екатеринбурге.

В принципе, чего-то подобного от российских властей, судя по их действиям в сфере национальной политики, можно было ожидать. Но мало кто мог предположить, что ненависть к представителям других народов окрасится в багровые тона на беспрецедентном уровне. И речь идёт не только об азербайджанцах.

В последние годы в России нарастает тревожная тенденция: представители других народов, особенно выходцы с Кавказа и из Центральной Азии, всё чаще становятся жертвами дискриминации, насилия и системного давления.

Государственные СМИ и пропагандисты разного пошиба активно культивируют образ «врага внутри», представляя неэтнических русских как источник преступности и нестабильности. Это в чистом виде ксенофобия, возведённая в ранг государственной идеологии.

Как и следовало ожидать, российский официоз — а конкретно, МИД РФ — бросился на защиту преступных действий силовиков. Во внешнеполитическом ведомстве поспешили оправдать акцию в Екатеринбурге, упомянув о преступлении, якобы совершённом азербайджанцами в 2001 году.

Но согласитесь, что такая «отмазка» столь солидного учреждения вызывает лишь чувство возмущения и негодования. Даже если предположить, что 24 года назад азербайджанцы совершили тяжкое преступление, как этот факт может послужить оправданием убийства и пыток безоружных людей, которые не оказывали и не могли оказать сопротивления силовикам?

Кровавая бойня, устроенная российскими силовиками в Екатеринбурге, никак не подпадает под категорию «случайность». Это одно из звеньев в цепи последовательной антиазербайджанской политики Кремля.

Сбитый азербайджанский самолёт в конце прошлого года, массированные кибератаки российских хакеров на информационное пространство Азербайджана, депортация азербайджанского депутата с унизительным запретом на въезд — и теперь убийства в Екатеринбурге — вполне вписываются в преступную логику властей северного соседа.

Особую тревогу вызывает тот факт, что дискриминационная политика России в отношении лиц «неправильной внешности, языка или фамилии» стремительно приближается к точке невозврата.

Сегодня это — азербайджанцы. Завтра могут быть таджики, узбеки, казахи, кыргызы. Тенденция ксенофобии развивается по нарастающей.

И если кто-то думает, что это не касается его, — глубоко заблуждается. В авторитарной системе, построенной на этнической иерархии, каждый нерусский является потенциальной жертвой.

В условиях практической изоляции, в которую Россия вогнала себя из-за агрессии в отношении Украины, Москве стоит задуматься о том, что подобными действиями она лишается своих немногочисленных друзей и партнёров.

Особенно если с этой страной — то есть с Азербайджаном — подписана декларация о союзничестве от 22 февраля 2022 года.

И если страны постсоветского пространства, имея перед глазами наглядный пример Азербайджана, сделают правильные выводы, то Москве придётся довольствоваться тесными связями с Тегераном и Пхеньяном. Одиозность данного трио говорит сама за себя.

Хотелось бы отметить ещё один немаловажный штрих. Коль в России так относятся к «своим» гражданам, то нетрудно представить, как действуют российские военные на оккупированных территориях Украины, как они обращаются с украинскими военнопленными и с какими ужасами сталкиваются мирные украинцы.

Теперь всё зависит от ответа Кремля. Власти могут признать ошибку, беззаконие, учинённое российскими силовиками, наказать виновных и попытаться хотя бы частично вернуть доверие. Либо окончательно скатиться в пропасть «пещерного шовинизма», не оставив и тени сомнения в искренности «дружественной» Москвы.