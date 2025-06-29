Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования командующему Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана фельдмаршалу Асиму Муниру.

Информация приводится в сообщении Минобороны страны.

«Глубоко опечален известием о гибели и ранениях людей в результате ужасного террористического акта в районе Северный Вазиристан в Пакистане 28 июня, который унес жизни 13 военнослужащих и привел к ранению множества лиц, включая гражданских.

Решительно осуждаю терроризм во всех его проявлениях.

Выражаю соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва, разделяю горе их близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям и молю Всевышнего о скорейшем выздоровлении раненых», — отмечается в соболезновании.