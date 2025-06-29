В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем — 25-29° тепла. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана временами прогнозируются дожди и грозы. Местами возможны кратковременные ливни, град и туман. Ожидается временами усиливающийся умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем — 29-34° тепла, в горах ночью — 10-15° тепла, днем — 18-23° тепла.