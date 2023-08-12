По случаю Дня Каспия в Баку прошла акция по очистке берега (фото)

98 Просмотров

С 12 августа 2006 года, после вступления в силу Рамочной конвенции об охране морской среды, эта дата ежегодно отмечается как Международный день Каспия. По инициативе основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 12 августа была проведена акция по очистке Каспийского побережья.

Об этом говорится в сообщении общественного объединения IDEA.

Акция, организованная общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, Союзом волонтерских организаций Азербайджана и ОАО «Чистый город», была проведена на пляже в поселке Бильгя с участием более 100 молодых волонтеров.

Основной целью акции является предотвращение загрязнения каспийского побережья, охрана, восстановление, устойчивое и рациональное использование морских биоресурсов, а также просвещение населения по данным вопросам.

В ходе акции участники, оснащенные необходимыми санитарными принадлежностями, собрали бытовые отходы с территории пляжа и передали их на Балаханский завод по сортировке твердых бытовых отходов.

Затем участники и местные жители собрались в Абшеронском национальном парке на побережье Каспийского моря для участия в мероприятии, организованном под девизом «Мы вместе, мы едины в защите Каспия!». Здесь были проведены викторины среди участников на тему экосистемы и биоресурсов Каспийского моря, организованы различные игры на песке, катание на велосипедах, пляжный волейбол и запуски воздушного змея.

День Каспия завершился поездкой в Шахдили – выдающуюся далеко в море самую восточную точку Абшеронского полуострова.