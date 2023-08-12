В ОМС включены трансплантация печени, почек, костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток

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В пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию включены условия оказания медицинских услуг, требующих пересадки печени и почек, костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток.

Это отражено в подписанном премьер-министром Али Асадом постановлении о внесении изменений в «Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию“.

Это обеспечение распространяется на застрахованных лиц (реципиентов), имеющих медицинские показания к трансплантации печени, почек, костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, диагноз которых подтвержден на основании протоколов лечения и клинических рекомендаций.

Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию в течение календарного года за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования устанавливается лимит на операции по трансплантации печени в количестве 100, почек – 150, костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток – 20.