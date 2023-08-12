В США потребовали от Байдена отказаться от помощи Украине

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Член палаты представителей Уоррен Дэвидсон в своем Twitter сообщил, что конгрессмены-республиканцы настаивают на том, чтобы президент США Джо Байден отозвал запрос о выделении дополнительных средств для помощи Киеву, сообщает Gazeta.ru.

В его письме отмечается, что к такому призвали 12 конгрессменов. По его словам, американцы устали от спонсирования «бесконечной прокси-войны».

«Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины», — написал Дэвидсон.