Баку отреагировал на статью «Коммерсанта»

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В последние дни в результате усилий международных партнеров была достигнута договоренность об использовании МККК дороги «Агдам-Ханкенди» для перевозки грузов, а через 24 часа после этого – о дальнейшей интенсификации проезда по Лачинской дороге посредством МККК.

Об этом говорится в заявлении начальника управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде, который прокомментировал мнения, отраженные в опубликованной в российской газете «Коммерсант» статье.

«Кроме того, по предложению азербайджанской стороны было согласовано проведение в Евлахе встречи между представителями азербайджанской стороны и представителями проживающих в Карабахе армян, и были завершены все логистические вопросы.

Несмотря на все эти договоренности, представители жителей армянской национальности Карабахского региона Азербайджана нарушили их в последний момент.

Подрывная деятельность их и Армении, превратившей эту тему в инструмент политических манипуляций, еще раз продемонстрировала, что противоположная сторона не заинтересована в мире и стабильности, а также в диалоге в этом направлении.

Наряду с этим, упомянутые шаги еще раз доказывают необоснованность претензий на гуманитарной основе, служат для обострения ситуации в регионе», – отметил он.