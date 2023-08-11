Германия может легализовать марихуану

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Кабинет министров Германии одобрит первую часть госплана по легализации марихуаны на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения страны Карл Лаутербах.

«Я ожидаю, что одобрение каннабиса поступит в кабинет министров на следующей неделе. Будут небольшие изменения», – сказал он в интервью Rheinische Post.

По словам министра, одновременно с легализацией германское правительство планирует развернуть масштабную кампанию по информированию населения о вреде растительных наркотиков.

Законопроект предполагает, что жителям ФРГ позволят не только хранить марихуану, но и выращивать каннабис.