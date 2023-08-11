Украинские дети побывали в Шамахы (фото) |
Азербайджан отреагировал на провокационные заявления Пашиняна |
Баку отреагировал на статью «Коммерсанта» |
Вывезенного из Карабаха Рубена отправят в Африку |
Новая Зеландия включила Россию, Китай и Иран в список угроз нацбезопасности |
Мощный подземный толчок в Турции, 23 человека пострадали (обновлено, видео) |
Страны Западной Африки выступили за скорейшее вторжение в Нигер |
В командном зачете Игр СНГ Азербайджан идет на четвертом месте |
Байден попросил у Конгресса $13 млрд на экстренную помощь Украине |
Главное Мир

Германия может легализовать марихуану

Германия может легализовать марихуану

Кабинет министров Германии одобрит первую часть госплана по легализации марихуаны на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения страны Карл Лаутербах.

«Я ожидаю, что одобрение каннабиса поступит в кабинет министров на следующей неделе. Будут небольшие изменения», – сказал он в интервью Rheinische Post.

По словам министра, одновременно с легализацией германское правительство планирует развернуть масштабную кампанию по информированию населения о вреде растительных наркотиков.

Законопроект предполагает, что жителям ФРГ позволят не только хранить марихуану, но и выращивать каннабис.

Теги:
Из этой рубрики
Галатский мост в Стамбуле частично закроют на 40 дней на ремонт
Мир

Галатский мост в Стамбуле частично закроют на 40 дней на ремонт

2023/08/11, 19:48
Украинские дети побывали в Шамахы (фото)
Мир

Украинские дети побывали в Шамахы (фото)

2023/08/11, 19:38
Мятежники в Нигере готовятся к иностранному вторжению
Мир

Мятежники в Нигере готовятся к иностранному вторжению

2023/08/11, 18:29
Представитель ГУР: Атаковать Москву будут чаще
Мир

Представитель ГУР: Атаковать Москву будут чаще

2023/08/11, 17:56
Германия может легализовать марихуану
Мир

Германия может легализовать марихуану

2023/08/11, 17:45
Казахстан построит портовый терминал в грузинском Поти
Мир

Казахстан построит портовый терминал в грузинском Поти

2023/08/11, 17:34
Зеленский увольняет всех областных военкомов
Мир

Зеленский увольняет всех областных военкомов

2023/08/11, 16:45
Google начала блокировать российским компаниям доступ к своим сервисам
Мир

Google начала блокировать российским компаниям доступ к своим сервисам

2023/08/11, 16:30
Киев хочет отменить безвизовый режим с Израилем
Мир

Киев хочет отменить безвизовый режим с Израилем

2023/08/11, 16:15