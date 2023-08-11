Германия может легализовать марихуану

Кабинет министров Германии одобрит первую часть госплана по легализации марихуаны на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения страны Карл Лаутербах.
«Я ожидаю, что одобрение каннабиса поступит в кабинет министров на следующей неделе. Будут небольшие изменения», – сказал он в интервью Rheinische Post.
По словам министра, одновременно с легализацией германское правительство планирует развернуть масштабную кампанию по информированию населения о вреде растительных наркотиков.
Законопроект предполагает, что жителям ФРГ позволят не только хранить марихуану, но и выращивать каннабис.