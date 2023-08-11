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ТЭО объединения энергосистем Азербайджана, Ирана и РФ подготовят к концу года

ТЭО объединения энергосистем Азербайджана, Ирана и РФ подготовят к концу года

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) объединения электроэнергетических систем Азербайджана, Ирана и России должно быть готово к концу года, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

«Стороны договорились, что доработка ТЭО объединения электроэнергетических систем Азербайджана, Ирана и России должна быть завершена к концу 2023 года», – говорится в сообщении.

Решение было принято в ходе трехсторонних переговоров заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса, заместителя министра энергетики Азербайджана Эльнура Солтанова, заместителя министра энергетики Ирана Хомаюна Хаери, а также представителей заинтересованных энергетический компаний трех стран.

«На сегодняшний день продолжается разработка технико-экономического обоснования проекта, согласован ряд этапов ТЭО. Детально анализируются различные условия передачи электроэнергии по электрическим сетям участвующих стран, а также рассматривается целесообразность строительства дополнительных энергообъектов», – отметил Сниккарс, слова которого приводятся на сайте министерства.

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