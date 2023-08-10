Virgin Galactic запустила корабль с туристами в космос (видео)

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Американская компания Virgin Galactic успешно провела второй коммерческий полёт на границу с космосом. Экипаж из шести человек побывал в невесомости и вернулся на Землю. Он поднялся на высоту 188,5 километра.

Несущий самолёт VMS Eve с закреплённым суборбитальным кораблём VSS Unity были запущены с космодрома в Нью-Мексико. Unity отделился и продолжил полёт на своей тяге. В составе экипажа VSS Unity впервые вместе оказались мать и 18-летняя дочь — жительницы карибского острова Антигуа выиграли билет в лотерее. Компанию им составил 80-летний участник Олимпиады 1972 года Джон Гудвин, штатный астронавт-инструктор компании и два пилота. Ещё два летчика управляли VMS Eve.

