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РФ скрывает значительные потери на фронте

РФ скрывает значительные потери на фронте

Командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальные потери личного состава на фронте и проводит захоронения на временно захваченных территориях, не транспортируя тела в Россию. Об этом 10 августа сообщила замминистра обороны РФ Анна Маляр.

«Сейчас везде на фронтах активные боевые действия, много погиююших. Сотни погибших каждый день и на востоке, и на юге. Так, вблизи Мелитополя в Запорожской области на открытой местности почти непрерывно осуществляется кремация тел российских военнослужащих, доставляемых оккупантами на грузовых автомобилях. Местные жители ощущают характерный едкий дым уже длительное время», – подчеркнула она

Кроме того, в морг Чаплинской районной больницы в Херсонской области с Херсонского направления доставляют трупы солдат армии РФ , и хоронят на двух локациях, одна из них имеет площадь до 100 га.

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