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Главное Мир

Тегеран озвучил условие для возвращения к ядерному соглашению

Тегеран озвучил условие для возвращения к ядерному соглашению

Иран привержен выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в случае, если все стороны будут выполнять свои обязательства.

Об этом сообщает агентство Mehr.

«Что касается СВПД, если остальные стороны вернутся к своим обязательствам, Иран подойдет со всей ответственностью и лояльностью к исполнению условий соглашения», – заявил глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян министру иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Также он коснулся темы потенциального вступления Ирана в группу стран БРИКС, отметив, что подход Тегерана к БРИКС заключается в укреплении многополярной системы отношений. Кроме того, глава МИД Ирана в очередной раз отверг обвинения в том, что в ходе украинского конфликта используются беспилотники иранского происхождения.

Пандор и Абдоллахиян обсуждали наиболее важные международные и двусторонние темы «на полях» 15-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Ираном и Южной Африкой, сообщает IRNA.

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