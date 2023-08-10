Тегеран озвучил условие для возвращения к ядерному соглашению

87 Просмотров

Иран привержен выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в случае, если все стороны будут выполнять свои обязательства.

Об этом сообщает агентство Mehr.

«Что касается СВПД, если остальные стороны вернутся к своим обязательствам, Иран подойдет со всей ответственностью и лояльностью к исполнению условий соглашения», – заявил глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян министру иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Также он коснулся темы потенциального вступления Ирана в группу стран БРИКС, отметив, что подход Тегерана к БРИКС заключается в укреплении многополярной системы отношений. Кроме того, глава МИД Ирана в очередной раз отверг обвинения в том, что в ходе украинского конфликта используются беспилотники иранского происхождения.

Пандор и Абдоллахиян обсуждали наиболее важные международные и двусторонние темы «на полях» 15-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Ираном и Южной Африкой, сообщает IRNA.