Ильхам Алиев обсудил с новым послом России нормализацию между Азербайджаном и Арменией (фото)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла России в нашей стране Михаила Евдокимова.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Посол вручил Ильхаму Алиеву верительные грамоты.
Затем глава государства побеседовал с послом.
В ходе беседы было отмечено, что двусторонние дружеские отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в различных направлениях, подчеркивалось, что осуществляется активное взаимодействие в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, в вопросах, связанных с региональной безопасностью.
Было доведено до внимания, что налажено эффективное сотрудничество как в двусторонней плоскости, так и в рамках международных организаций, отмечен вклад контактов глав государств в расширение отношений, выражена уверенность в том, что двусторонние связи будут и дальше успешно развиваться.
На встрече говорилось о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и текущем состоянии переговорного процесса по мирному договору.
Было подчеркнуто значение проектов, реализуемых в энергетической и транспортной сферах, в том числе транспортного коридора Север-Юг для регионального развития.