Ильхам Алиев обсудил с новым послом России нормализацию между Азербайджаном и Арменией (фото)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла России в нашей стране Михаила Евдокимова.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Посол вручил Ильхаму Алиеву верительные грамоты.

Затем глава государства побеседовал с послом.

В ходе беседы было отмечено, что двусторонние дружеские отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в различных направлениях, подчеркивалось, что осуществляется активное взаимодействие в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, в вопросах, связанных с региональной безопасностью.

Было доведено до внимания, что налажено эффективное сотрудничество как в двусторонней плоскости, так и в рамках международных организаций, отмечен вклад контактов глав государств в расширение отношений, выражена уверенность в том, что двусторонние связи будут и дальше успешно развиваться.

На встрече говорилось о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и текущем состоянии переговорного процесса по мирному договору.

Было подчеркнуто значение проектов, реализуемых в энергетической и транспортной сферах, в том числе транспортного коридора Север-Юг для регионального развития.