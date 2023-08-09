МИД Азербайджана призвал главу МИД Литвы не вестись на фальшивую армянскую пропаганду

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Начальник пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на публикацию в Твиттер министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

«Господин Ландсбергис, было бы хорошо, если бы Вы не велись на фальшивую армянскую пропаганду. Армянская сторона последние 3 года злоупотребляла Лачинской дорогой. К сожалению, все эти годы Литва демонстрировала молчание. В целях предотвращения злонамеренных действий Армении, Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт «Лачин» и предложил использовать для поставок дорогу Агдам-Ханкенди. Между тем решением от 6 июля Международный суд ООН единогласно отклонил просьбу Армении убрать КПП. Азербайджан способствует перемещению жителей Армении в обоих направлениях. Было бы правильнее призвать Армению к демонстрации более конструктивного подхода, а не к подрыву мирного процесса.», – написал Гаджизаде в Twitter.