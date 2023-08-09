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Шойгу назвал риски для России из-за закупок вооружения Польшей

Шойгу назвал риски для России из-за закупок вооружения Польшей

Польша начала закупки вооружений в США, Великобритании и Южной Корее, что создает дополнительные риски для России.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Он связал это с тем, что Польша намерена создать «самую мощную армию» в Европе. Поэтому, по словам министра, Варшава закупает западные танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию.

Шойгу заявил, что Польша «превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки». Существующие риски связаны прежде всего с ее милитаризацией.

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