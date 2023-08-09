Многомиллионное имущество Гульнары Каримовой конфисковано в Британии

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Две квартиры и особняк, которые принадлежали дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, конфисковали власти Великобритании.

Об этом говорится в заявлении Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO).

Речь идет о двух квартирах в престижном районе Лондона Белгравия и особняке в графстве Суррей. Их стоимость оценивается в более чем 20 млн фунтов стерлингов (11,3 млрд тенге).

Как заявляет SFO, эту недвижимость Гульнара Каримова и ее семья приобрели на доходы от коррупционной деятельности в Узбекистане.

SFO подало судебный иск об изъятии британских активов Каримовой, включая указанные три объекта недвижимости, в октябре 2018 года. Как следует из сообщения ведомства, Верховный суд Великобритании 8 августа удовлетворил этот иск.