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В лачинском агропромпарке будут функционировать 46 предприятий

В лачинском агропромпарке будут функционировать 46 предприятий

Всего в агропромышленном парке, построенном для увеличения занятости населения, возвращающегося в город Лачин, будут работать 46 предприятий. Планируется, что 80 процентов из них откроются к концу лета этого года.

Как сообщил начальник отдела строительства агропромышленного парка Эфе Эмир Демирель, слова которого приводит «Тренд», в строящемся в Лачине новом агропромышленном парке работы ведутся днем ​​и ночью: «Этот красивый индустриальный парк скоро заработает. Мы планируем строительство еще нескольких индустриальных парков. Мы очень рады, что здесь работают лачинцы. Мы регулярно принимаем в нашу компанию всех желающих работать, в том числе жителей Лачина».

 

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В лачинском агропромпарке будут функционировать 46 предприятий

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