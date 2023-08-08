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В Финляндии допустили полное закрытие границ с Россией

В Финляндии допустили полное закрытие границ с Россией

Руководитель центра анализа ситуаций и рисков Пограничной службы Финляндии подполковник Микко Лехмус указывает, что есть несколько сценариев развития ситуации на случай серьезного наплыва россиян, один из которых даже включает закрытие границы.

«Закон о пограничной охране предусматривает в качестве крайней меры закрытие пунктов пропуска на границе», – сообщил подполковник, которого цитирует «Инбокс».

По его словам, финская система предоставления убежища разработана так, чтобы быть гибкой и выдерживать различные ситуации.

«Закон о пограничной охране предусматривает в качестве крайней меры закрытие пунктов пропуска на границе», – отметил Лехмус, добавив, что Хельсинки пойдет на такой шаг , если будет риск для безопасности государства.

После начала войны в Украине число прошений об убежище подскочило с 20 до более чем 300 в 2022 году. В этом году на восточной границе 60 человек попросили политического убежища в Финляндии.

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