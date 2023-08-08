Число девушек, надевших дзюдоги в ответ на призыв «Девушкам белое к лицу», достигло 900

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Социальная кампания, реализуемая ООО «Azercell Telecom» совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана, близка к достижению своей цели/

Так, число девушек, присоединяющихся к социальной акции, проводимой «Azercell Telecom» и Федерацией дзюдо Азербайджана, стремительно растет. 900 девушек из многих регионов Азербайджана записались на занятия по дзюдо и уже принимают регулярное участие в тренировках в рамках кампании «Девушкам белое к лицу», направленной на повышении интереса к спорту и пропаганде здорового образа жизни в обществе.

в кампании могут принять участие девушки в возрасте от 7 до 14 лет. С целью побудить девушек к физической и социальной активности, помочь им воспитать такие личные качества, как уверенность в себе и целеустремленность, а также приобщить к занятиям дзюдо с перспективой представлять нашу страну на международных спортивных аренах, первые 1000 девушек получат в подарок дзюдоги и один месяц бесплатных тренировок.

Записать девушек на занятия по дзюдо или получить дополнительную информацию, можно по телефонам (+994 50) 226 28 34 и (+994 50) 226 28 35 или на сайте https://qizlaraagyarasir.az

Мы хотим, чтобы наши девушки носили дзюдоги, потому что девушкам белое к лицу.