Глава Минобороны Франции не считает политику Парижа в Африке провальной

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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню отверг заявления ряда французских политиков о том, что политика Парижа в Африке провалилась. Об этом он написал в своем Twitter.

«В этом письме, лишенном конкретных предложений, по меньшей мере, можно было отдать должное тому, что было достигнуто нашей армией», — заявил министр.

По словам руководителя оборонного ведомства, он не может допустить, чтобы говорили, что антитеррористическая операция «Бархан» против исламистских группировок в африканском регионе Сахель была провалом.

«Наша армия постоянно отбрасывала назад террористические группировки в Сахеле, спасая тысячи жизней на месте и защищая французов от угрозы терактов на нашей территории», — отметил Лекорню.

Он также указал, что ошибочно называть эту операцию провалом. По мнению министра, «из нее можно извлечь политические уроки, как и при любом кризисе и при любой военной операции».