NYT: Запад может усилить давление на Украину для начала мирных переговоров с РФ

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Запад может усилить давление на Киев в ближайшие месяцы для начала мирных переговоров. Украина готовится к большому дипломатическому рывку в Саудовской Аравии, чтобы заручится поддержкой стран, придерживающихся нейтральной позиции.

Издание The New York Times пишет, что многие из приглашенных стран отвергают саму концепцию выбора стороны в конфликте, изображая войну как состязание между мировыми державами, в котором они не хотят участвовать. Поэтому встреча является отправной точкой крупного дипломатического усилия Украины, направленного на подрыв позиций России.

«Это началось в среду, когда Зеленский собрал своих послов на экстренное стратегическое совещание о том, как донести информацию о стране до всего мира. Он сказал, что послы должны использовать все имеющиеся инструменты – «официальные и неофициальные, институциональные и медийные, культурную дипломатию и силу обычной человеческой искренности», – чтобы убедить как стойких союзников, так и нейтральные страны, что единственный путь к прочному миру – это полное поражение России», – говорится в сообщении.

США, как уточняет издание, воодушевлены тем, что в Джидде ожидается присутствие нейтральных стран, как Индонезия, Индия, Мексика и ЮАР. Все хотят, чтобы война закончилась, учитывая экономические трудности, которые она вызвала, но этого может быть недостаточно, чтобы заставить их пойти против Москвы.

Для Украины же это будет ключевым моментом: Зеленский заявил своим дипломатам, что ситуация станет еще более сложной, потому что в ближайшие месяцы, вероятно, усилится давление, чтобы найти путь к миру путем переговоров.

«Украине необходимо сохранить твердую поддержку западных союзников из-за изнурительного, кровавого и дорогостоящего контрнаступления, которое за последние два месяца принесло некоторые успехи, но еще не привело к серьезному прорыву. Но также необходимо и расширить эту поддержку, привлекая нейтральные страны», – указано в сообщении.

Также есть признаки, что давние отношения России и Саудовской Аравии могут оказаться под угрозой, поскольку в последнее время Москва добыла больше нефти, чем обещала. Эти и другие разногласия украинские и западные чиновники надеются использовать в своих интересах.