Пекин потребовал от Москвы объяснений |
Данилов не верит в восстановление ядерного статуса Украины |
Азербайджанский пловец выиграл чемпионат мира среди паралимпийцев |
ВСУ прорвали первую линию вражеской обороны |
Азербайджан первым предложил Грузии помощь после трагического схода оползня |
Турция предоставила Украине дополнительную военную помощь |
Кто мог поразить российский корабль в бухте Новороссийска |
Посол: Азербайджан всегда поддерживал Пакистан |
Армяне вырубили и вывезли из Азербайджана более 2 тысяч ценных деревьев |
Главное Политика

Азербайджан обсуждает привлечение к ответственности Армении за ущерб природе за годы оккупации

Азербайджан обсуждает привлечение к ответственности Армении за ущерб природе за годы оккупации

Азербайджан совместно с экспертами обсуждает вопросы привлечения к ответственности Армении за ущерб окружающей среде Карабаха за годы оккупации.

Об этом сообщил руководитель рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, действующего при координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Он сообщил о проведении экологических мероприятий на территории Шушинского района, в том числе по лесовосстановлению и созданию новых участков зеленых насаждений, проинформировал о мерах по возобновлению деятельности Государственного природного заповедника «Дашалты», созданного в 1988 году с целью охраны и сохранения редких природных комплексов, в частности исторических и палеонтологических памятников на административной территории Ходжалинского и Шушинского районов.

«Мы ведем обмен информацией с экспертами, чтобы добиться оценки на международном уровне правовой оценки ущерба, нанесенного Арменией окружающей среде за 30-летний период оккупации»,- отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
В Великобританию в 2022 году сумели тайно пробраться почти 21 тыс. мигрантов
Политика

В Великобританию в 2022 году сумели тайно пробраться почти 21 тыс. мигрантов

2023/08/05, 16:22
Париж вновь требует «разблокировку» лачинскую дорогу
Политика

Париж вновь требует «разблокировку» лачинскую дорогу

2023/08/05, 16:08
Financial Times: Вашингтон может быть недоволен атакой Украины на российские порты
Политика

Financial Times: Вашингтон может быть недоволен атакой Украины на российские порты

2023/08/05, 15:45
Россия готова вернуться к «зерновой сделке»
Политика

Россия готова вернуться к «зерновой сделке»

2023/08/05, 15:30
Жена Гиркина-Стрелкова Мирослава Регинская рассказала, как бывший "министр обороны ДНР" живет в московском СИЗО "Лефортово"
Политика

Жена Гиркина-Стрелкова Мирослава Регинская рассказала, как бывший «министр обороны ДНР» живет в московском СИЗО «Лефортово»

2023/08/05, 15:20
Украина объявила российские порты Черного моря зоной военной угрозы
Политика

Украина объявила российские порты Черного моря зоной военной угрозы

2023/08/05, 15:09
Франция отказалась выводить свои войска из Нигера
Политика

Франция отказалась выводить свои войска из Нигера

2023/08/05, 15:01
Эрдоган вновь посетит арабские страны персидского залива
Политика

Эрдоган вновь посетит арабские страны персидского залива

2023/08/05, 14:42
Азербайджан обсуждает привлечение к ответственности Армении за ущерб природе за годы оккупации
Политика

Азербайджан обсуждает привлечение к ответственности Армении за ущерб природе за годы оккупации

2023/08/05, 13:57