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В США пытаются разорвать производственные цепочки

В США пытаются разорвать производственные цепочки

Власти США предпринимают действия, направленные на разрыв производственных и логистических цепочек, что противоречит рыночным принципам и вредит интересам всего мира. Об этом заявил в пятницу ТАСС представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя сообщения СМИ о подготовке администрацией США мер по ограничению американских инвестиций в технологический сектор Китая.

«США привычным образом политизируют вопросы, касающиеся технологий и торговли, и используют их в качестве инструмента и оружия во имя национальной безопасности», – ответил он на просьбу прокомментировать сообщение агентства Reuters. В материале утверждается со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден планирует в начале следующей недели подписать исполнительный указ, предусматривающий введение мер для пресечения поступления из США инвестиций, которые содействуют развитию в Китае некоторых технологий, якобы способствующих модернизации в военной сфере.

Как подчеркнул Лю Пэнъюй, американская сторона «добивается разделения и фрагментации производственных и логистических цепочек». «Такие действия против принципов рыночной экономики и справедливой конкуренции подрывают международный порядок в экономике и торговле, нарушают и дестабилизируют глобальные производственные и логистические цепочки и вредят интересам всего мира. Мы будем внимательно следить за развитием событий и стойко защищать наши права и интересы», – добавил представитель посольства Китая.

В публикации агентства отмечается, что указ, в частности, будет направлен против американских капиталовложений в разработку в Китае полупроводников, квантовых компьютеров и искусственного интеллекта. Вашингтон, как ожидается, предпишет бизнесу США уведомлять власти о таких инвестициях, некоторые транзакции будут запрещены.

Ожидается, что власти США 8 августа объявят о подписании указа, однако эти сроки могут быть изменены.

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