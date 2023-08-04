Азербайджан предложил Грузии помощь с связи с оползнем

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Грузии в связи с трагедией, произошедшей в результате селей и оползней вблизи курорта Шови в горном районе Рача (Грузия).

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, министр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших во время этой трагедии, и дружественному правительству и народу Грузии, пожелал выздоровления пострадавшим.

Министр выразил надежду на то, что пропавшие без вести будут в ближайшее время найдены.

Министр Д.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Грузией, и готов оказать всяческое содействие в спасательных мероприятиях и ликвидации последствий стихийного бедствия.

Министр Илья Дарчиашвили поблагодарил за проявленную солидарность и поддержку.