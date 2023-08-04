Даже международный террорист Мелконян ужаснулся зверствам в Ходжалы

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Арест на погранично-пропускном пункте «Лачин» Вагифа Хачатуряна, одного из ключевых соучастников резни в селе Мешали, напомнил о таких аспектах движения за «самоопределение армян Карабаха», которые для очень многих влиятельных сил остаются крайне неудобными.

Для начала, напомним, что основными методами и технологиями «самоопределения по-карабахски» были вовсе не митинги на главной площади Ханкенди с привлечением зарубежных медиа, а этнические чистки и жесточайшие расправы над мирным азербайджанским населением, тщательно скрываемые от этих самых медиа. Иначе превратить Карабах, неотъемлемую часть Азербайджана, в «армянский регион» было невозможно даже теоретически. Мировая общественность худо-бедно что-то знает о Ходжалинском геноциде. Но зверства армян в городе Ходжалы – не единственный эпизод трагедии. И точно так же, как частью монумента в белорусской Хатыни является «кладбище деревень», потому что таких деревень, сожженных гитлеровцами вместе с людьми, в Беларуси более 500, Ходжалы – тоже не единственный подобного рода «кейс». Резня мирного населения была также учинена в Баганис-Айрум, Малыбейли, Мешали, Баллыгая, Агдабане – список можно продолжать. И у каждого подобного, простите за цинизм, эпизода есть не только пострадавшие и свидетели. Есть ещё и обвиняемые. И вот эти обвиняемые продолжают сегодня жить в Карабахе – в той его части, где временно размещены российские миротворцы. Более того, здесь эти преступники и палачи считаются уважаемыми людьми. Они – влиятельные персоны в местной политики. Эти ещё не арестованные бандиты обладают в Карабахе немалой реальной властью.

Излишне напоминать, что Азербайджан вёл, ведёт и будет ввести планомерную работу по привлечению военных преступников к ответственности. Подобного рода преступления не имеют срока давности. Даже сегодня во многих странах Европы продолжают судить гитлеровских военных преступников – красноречивое доказательство, что возраст здесь не является индульгенцией. Тем более очевидно, что такого рода индульгенцией не может быть национальность. В переводе: армянские боевики, совершившее военные преступления и преступления против человечности, не могут быть освобождены от ответственности только потому, что они – армяне, а их жертвы – азербайджанцы. Те, кто прошел через ад этнических чисток начала девяностых – и живые, и мёртвые – имеют право на правосудие.

Здесь можно было бы поставить точку. Но есть ещё один аспект. В тех структурах, которые Армения создала в Карабахе ещё во время оккупации, и которые продолжают действовать и сегодня, вопреки признанным границам, территориальной целостности, духу и букве трёхстороннего соглашения от 10 ноября 2020г., эти, назовём вещи своими именами, ошалевшие от крови и безнаказанности дикие звери сохраняют большую власть и полномочия.

До азербайджанцев добраться у них уже не получается. Азербайджан сегодня – не тот, что был в начале девяностых. Но устраивать террор против самих карабахских армян и держать их по сути в заложниках этим бандитам и преступникам вполне по силам. Еще в январе нынешнего года в армянской блогосфере были названы шокирующее цифры: с 1994 года по 2022 год руководители «Арцаха», начальники тюрем, генералы, «СНБ» и «МВД Арцаха» убили, бросили незаконно в тюрьму и пытали 1048 человек!

Сегодня сепаратисты уже не контролируют Шушу и, соответственно, Шушинскую тюрьму. Но методы остаются прежними. Более того, уже после 44-дневной Отечественной войны и азербайджанская, и армянская общественность имели возможность видеть, как целые армянские семьи из той части Карабаха, где временно расквартированы российские миротворцы, пытались пробиться на контролируемые законными властями Азербайджана территорию. Да, об этом далеко не все решаются говорить. Сепаратисты и военные преступники церемониться не будут. Да, международные правозащитные организации в ожидании подачек, а точнее, взяток от армянской диаспоры, не станут говорить о реальном положении дел с правами человека ни в Карабахе, ни в самой Армении.

Но армяне Карабаха – это граждане Азербайджана. И наша страна не будет терпеть до бесконечности, когда над ними военные преступники устраивают террор и издевательства. И то, что здесь преступники и жертвы одной и той же национальности, ничего не меняет. По крайней мере для Азербайджана, где права человека от национальности не зависят.

Почему же сильно озабоченные, судя по громким заявлениям, положением армян Карабаха европейские политики, международные гуманитарные организации и прочие предпочитают не видеть этот террор – вопрос, ответ на который хотелось бы обязательно услышать. Напомним, что даже разыскиваемый западными странами и воюющий в Карабахе международный террорист Монте Мелконян ужаснулся, увидев на месте, что сотворили с гражданским населением Ходжалы его соотечественники, посчитав это невероятный дикостью. Об этом рассказал в своей книге его брат. Сегодня нам предлагают позволить, чтобы они не только разгуливали по Карабаху, но и держали здесь под дулами автоматов армянское население.

Фуад Ахундов, политолог