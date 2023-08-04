В Украине раскрыли причину российского обстрела Змеиного

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Российские войска обстреливают остров Змеиный с целью оказать давление на гражданское судоходство. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает “Укринформ”.

«Три такие вылазки обозначали в качестве угрозы с воздуха угрозу для иностранных гражданских судов, которые могли решиться на вояж в украинские порты. Все это было направлено на продолжение давления на гражданское судоходство в виду дальнейших перспектив зернового соглашения», – заявила Гуменюк.