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Начальник Генштаба посетил подразделения, созданные в рамках концепции НАТО (фото)

Начальник Генштаба посетил подразделения, созданные в рамках концепции НАТО (фото)

Руководящим составом Министерства обороны проверена боеготовность нескольких воинских частей и подразделений.

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и руководящий состав Министерства сначала посетили подразделения, созданные в рамках Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО, и поинтересовались мерами, проводимыми в направлении повышения уровня подготовки личного состава, сообщили в Минобороны.

Были заслушаны доклады командного состава о процессе подготовки к проведению в нынешнем году переоценочных учений второго уровня в рамках программы КОВ. Было отмечено, что на занятиях по тактико-специальной подготовке, проводимых на полевой учебной базе, основное внимание уделено совершенствованию практических навыков применения личным составом методов ведения современного общевойскового боя.

Затем руководящий состав Министерства обороны ознакомился с ходом курса подготовки коммандос в одной из воинских частей. В ходе занятий с применением артиллерийских установок и другого оружия, находящегося на вооружении коммандос, был высоко оценен уровень подготовки военнослужащих.

Встретившись с личным составом, участвующим в курсе подготовки коммандос, генерал-полковник К.Велиев подчеркнул, что в рамках успешных реформ, проводимых в нашей Армии под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, достигнуто формирование боеспособных воинских частей коммандос и их оснащение современным вооружением. Отмечалось, что создание подобных воинских частей способствует еще большему повышению боевых возможностей нашей Армии. Было подчеркнуто, что подготовке профессиональных коммандос и впредь будет уделено особое внимание.

Затем руководящий состав Министерства обороны прибыл на тренировочную площадку, где проследил за ходом курса горной подготовки с участием курсантов Военного института имени Гейдара Алиева. Было доложено, что на занятиях, проводимых в ходе полевых выходов, курсантов обучают правилам преодоления горных препятствий, особое внимание уделяется их индивидуальной подготовке и выполнению практических задач в группах.

Начальник Генерального штаба дал указания по ведению подготовки в дневное и ночное время в целях повышения интенсивности и качества тренировок и занятий, а также совершенствования боевых навыков военнослужащих.

В заключение командному составу были даны соответствующие поручения о поддержании высокого уровня боеспособности подразделений и совершенствовании навыков эффективного применения военнослужащими оружия и техники.

 

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