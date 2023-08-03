Франция эвакуировала более 1 тыс. человек из Нигера

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Число граждан, эвакуированных самолетами ВКС Франции из Нигера, достигло 1 079, среди них представители 50 стран.

Об этом говорится в заявлении французского МИД.

«Во вторник 1 и среду 2 августа <…> удалось эвакуировать в общей сложности 1079 человек, в том числе 577 граждан Франции. Эвакуация осуществлялась с помощью французских военных самолетов», – гласит коммюнике.

В заявлении отмечается, что решение об эвакуации было принято после нападений на посольство Франции и закрытия воздушного пространства Нигера. Для обеспечения безопасности были также «задействованы средства вооруженных сил» Франции в Нигере. Всего на консульском учете в Нигере состояло 1,2 тыс. граждан республики, однако под добровольную эвакуацию подпадали, по данным МИД, только 600 человек.

В общей сложности Франция содействовала эвакуации граждан 50 стран. В приведенном списке указаны страны ЕС, а также Австралия, Багамские острова, Бенин, Бразилия, Ботсвана, Великобритания, Вьетнам, Габон, Гана, Гвинея, Грузия, Индия, Кабо-Верде, Камерун, Канада, Колумбия, Конго, Кот-д’Ивуар, Ливан, Мавритания, Мадагаскар, Мали, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Польша, Португалия, Республика Корея, Сенегал, США, Чад, Того, Тунис, Турция, Швейцария, Эфиопия и Япония.