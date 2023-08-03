Философия полноты президента

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Становым хребтом успешности, как известно, является интеллект. Универсальный ресурс играет незаменимую роль в решении судьбоносных задач. Трудно переоценить его значение в большой политике. Являясь боевым оружием талантливых людей, интеллект выступает верным гарантом успеха в глобальной игре.

Одним из показателей его силы является информационная составляющая. Признанные лидеры всегда поражают воображение тем, что полагаются на собственную силу убеждения. Они умеют подкреплять выдвигаемые инициативы своим словом и логическими действиями.

Когда за обещаниями нет конкретных шагов, когда за посулами не следуют действия, все теряет смысл. Философию полноты формирует единство слов и дел. Примеров на этот счет в современной геополитике может не так уж и много, но они есть.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удачно олицетворяет способность провозглашать большие цели и обеспечивать их реализацию. Прослеживая линию его позиционирования, не трудно заметить, что он блестяще владеет ораторским искусством. История очных дуэлей Ильхама Алиева с главами других стран, с предвзято настроенными политиками, с европарламентариями, с тем же армянским лидером Николом Пашиняном дает исчерпывающее представление о том, насколько азербайджанский лидер силен в искусстве полемики и умении убеждать.

Огромный потенциал играет исключительную роль в решении сложных задач не только в интересах собственной страны, но и в контексте глобальных измерений. Известно, что высокое реноме в политике является производным от двух важнейших составляющих – умения высокого управления и наличия отменного пиара.

Значение последнего компонента также трудно переоценить. Но он играет спасительную роль в случаях, если имеют место провалы менеджмента. При наличии скромных достижений мощный пиар в состоянии выдать слабого деятеля за тяжеловеса. Но успех на этом поприще никогда не живет долго.

Совсем другое дело, когда состоявшийся тяжеловес демонстрирует яркие примеры отменного пилотажа в формировании деловой и информационной повестки. Вот где востребованные дела и полезные инициативы легко превращаются в двигатель пиара.

Профессионального мастерства главе Азербайджана не занимать. В том, что он умеет подчинять интересам своей страны основополагающие тренды, доказательств хоть отбавляй. В его возможностях сомневаются лишь авантюристы и предвзято настроенные политические шулеры. Им по определению не дано признавать очевидное.

Тем, кому достались издержки от противоборства с Ильхамом Алиевым, фактор азербайджанского лидера превратился в болезненный раздражитель. Печальные примеры французского президента Эммануэля Макрона, того же Никола Пашиняна все детально разъясняют. Но не о них и не об их истории речь.

На фоне разрастающихся в мире дезорганизационных тенденций президент Алиев знает, что на главных направлениях должны доминировать эволюционные парадигмы. Они позволяют нейтрализовать всевозможные тектонические явления.

Исторический поход Ильхама Алиева на территориальную проблему собственной страны завершился грандиозным успехом. Он показал, что во избежание практики проб и ошибок, необходимо действовать по принципу наверняка.

Все, кто прослеживает почерк Ильхама Алиева на международных площадках, свыклись с тем, что азербайджанский лидер компетентен, конкретен, точен в оценках и прогнозах. Его слово имеет вес и значимость, помогает видеть изнанку неизведанных субстанций.

Серия интервью президента Азербайджана ведущим мировым СМИ в дни 44-дневной военной кампании и после, охватив огромный срез разноязыкой армии пользователей, позволили покончить с белыми пятнами, что были созданы недругами вокруг так называемой Карабахской проблемы.

По сути, Ильхам Алиева раскрыл перед сообществом подноготную необоснованных территориальных притязаний Армении к своей стране, чем и переломил обстановку на информационном поприще. Выстроив последовательную линию мыслей и комментариев, он воссоздал исчерпывающий контент для широкой аудитории.

Его фронтальный медийный натиск накрыл собой огромное пространство лжи. Всем все стало ясно, кто агрессор и кто в роли защищающегося.

В науке, большой политике и прикладных сферах преимущество всегда за теми, кто умеет оценивать тренды в развитии, кто в состоянии выстроить программы долгосрочного характера. Наделенные способностью видеть грядущее умеют предвосхищать события. Они неизменно выигрывают.

В управленческой концепции Ильхама Алиева отсутствует элемент случайности. Все составляющие сверстанной программы играют на получение заданного результата.

Говоря языком экономистов, азербайджанский лидер классно выстраивает систему алгоритмов, обеспечивающую получение накопительного эффекта. В условиях мощного идеологического противостояния с армией недругов растущий информационный потенциал превращается в преимущественную статью.

Война и ставшая ее следствием победа заняли свое место в анналах истории, однако информационное противоборство не только продолжается, но и обретает ожесточенный характер. Неугомонный враг стремится компенсировать поражение прорывом в идеологической плоскости.

Стоит ли в таких условиях пересматривать приоритеты, коль используемые средства и модели оправдывают ожидания? Разумеется, нет. Напрашивается только один ход – усиление применяемой стратегии.

Последние неординарные инициативы президента Алиева закладывают новые рациональные платформы, на которых сооружаются мощные блоки мягкой силы Азербайджана.

Пусть никто не сомневается в том, что Баку готов к любым вызовам, и при необходимости не станет медлить с жесткой силой. Но лидер делает все возможное, чтобы не было новых кровопролитий и тягостных разочарований.

Порочную практику лже-производства соседей и их лоббистов важно уничтожать в режиме реального времени, что и делает азербайджанский лидер, выступая в амплуа авангарда национальных информационных сил.

Первый Шушинский глобальный медиа форум нанес разящий удар по всеармянскому фейк-ньюсу. Преподав фальсификаторам поучительный урок, Ильхам Алиев сделал ход конем, застав их врасплох. Из культурной столицы Азербайджана веером разошлись потоки правды.

Новый формат доказал всем, что страна располагает необходимым арсеналом для успешного ведения информационной войны. Если Армения ставит на тактические орудия, то Баку в состоянии задействовать стратегические средства подавления и наступления.

В интервью Euronews, что состоялось на полях Шушинского форума, президент Ильхам Алиев вновь поведал о подноготной армяно-азербайджанского кризиса, разрушив несколько бастионов армянской пропаганды.

Когда победитель предлагает мир поверженному, это говорит о его большом превосходстве. Сколько бы армянская ложь не сотрясала воздух, вводя в заблуждение сообщество, надолго ее напора не хватит. Правда тем и незыблема, что располагает неограниченным ресурсом долголетия.

Активная информационная политика Ильхама Алиева стала залогом успешной стратегии, и, как результат, способствует созданию задела для будущего.

Все, кто вовлечен в реализацию целенаправленной кампании компрометации Азербайджана, не должны забывать, что сильные реализуют себя посредством здоровых инициатив, разрушая на своем пути барьеры отжившего. В роли разрушителей они оказываются в случаях, когда приходится иметь дело с неправдой и инсинуациями.

А воинствующему невежеству достается жалкое место в тени успеха, ярким носителем которого всегда являются персоны и силы, олицетворяющие высокий и благородный стиль.

Тофик Аббасов