В Баку автомобиль столкнулся с электровозом, водитель погиб

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2 августа около 23:20автомобиль марки Hyundai Elantra с государственным номерным знаком 77-FV-520 попытался пересечь железнодорожный переезд во время движения электровоза на участке «Гала-Бина».

Об этом сообщило ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Хотя водитель и применил экстренное торможение, столкновение было неизбежным из-за короткого тормозного пути. В результате происшествия пострадавший водитель и 1 пассажир с помощью скорой помощи были доставлены в больницу. Водитель скончался в пути.

«Азербайджанские железные дороги» призывают водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать требования статьи 44 Закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении», проявлять повышенную бдительность при подъезде к железнодорожным переездам и продолжать движение только убедившись, что проезд свободен.