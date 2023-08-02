Захарова: После того, как власти Армении признали Карабах азербайджанским, претензии в адрес РФ не уместны

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После того, как руководство Армении признало Карабах азербайджанским, как они об этом сказали, какие-либо претензии в адрес РФ, по поводу недостаточности усилий, выгладят вдвойне не уместно.

Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на высшем уровне не раз отмечался вклад российских миротворческого контингента в обеспечении безопасности в зоне его развертывания, акцентировалось востребованность его деятельности по нормализации обстановки.

«По этому подобные какие-то попытки поставить все это под сомнение вызывают большие вопросы. Зачем это делается? Ну, и в целом, после того, как руководство Армении признало Нагорный Карабах азербайджанским, как они об этом сказали, какие-либо претензии в адрес РФ, по поводу недостаточности усилий, выгладят вдвойне не уместно», – заявила Захарова.