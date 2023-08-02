Захарова не смогла понять логику Пашиняна

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что из-за войны в Украине снизилось внимание к Южному Кавказу.

«Логика малопонятная. Такое складывается ощущение, что до 2022 года на этом направлении все было с точки зрения руководства Армении без сучка и задоринки. Давайте посмотрим на факты. Мне кажется , что все подобные разговоры, что на фоне СВО какие-то направления внешней политики стали для Москвы менее приоритетным не имеют под самой каких-либо фактологических оснований. наверно, это оценочное суждение, личное мнение, возможно, эмоция», – заявила Захарова.

Она отметила, что Россия остается всецело заинтересованной в продвижении процесса армяно-азербайджанских отношений.

«Мы делаем все для достижения прочного мира и согласия в регионе. В полной мере это относится к Южному Кавказу. Остальные наши обязательства мы тоже выполняем. О каком снижении активности, как это преподнесено, может идти речь, если за последние пару месяцев состоялась целая серия контактов с участием России на высшем и высоком уровне», – сказала дипломат.